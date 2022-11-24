лукашенко озвучив путінський ультиматум Україні та отримав відповідь у мережі

лукашенко призвал київ до переговорів з росією

Самопроголошений президент Республіки Білорусь олександр лукашенко заявив, що Україні потрібно "зупинитися", кажучи іншими словами, здатися росії, інакше далі буде повне знищення країни.

Про це лукашенко заявив на полях саміту ОДКБ у Єревані, передає видання Белта.

"Все зараз у руках України. Якщо вони не хочуть загибелі, треба зупинятися. Треба це припинити, бо далі буде повне знищення України. Це не те, що путін говорив задовго до операції, що це загрожуватиме втратою державності України. Це буде знищення України! Треба зупинитися", — сказав лукашенко.

У мережі на заклики лукашенка до України "зупинитись" уже встигли відреагувати наші громадяни.