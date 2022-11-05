"Як до своєї дитини ставився": лукашенко поскаржився на Зеленського (відео)

Глава Білорусі переконаний, що Україна отримала вказівку від США

Білоруський диктатор олександр лукашенко поскаржився на те, що Україна ввела санкції проти його країни, хоча він на них нібито не заслужив, а також спростував можливість вторгнення білоруських військ.

Як повідомляє "Белта", політик обурився діями президента України Володимира Зеленського і тим, що Київ запровадив санкції проти Білорусі, хоча вона нібито дуже багато зробила для нашої країни.

"Ви бачили мою позицію щодо України. Що я тільки там не робив. І першими, хто проти нас санкції ввів, був Київ — Володя Зеленський, до якого я як до дитини своєї ставився", — сказав лукашенко.

Він поскаржився, що багато чого робив на прохання Києва, проте натомість отримав санкції. При цьому Лукашенко вважає, що українці не самостійні, а санкції було введено за вказівкою США через Польщу. Він зазначив, що не розуміє, чим була викликана така реакція, оскільки Мінськ виконував союзницькі зобов’язання перед росією.

Диктатор додав, що білоруські війська ніколи не ступлять на територію України, якщо українці першими не розпочнуть вторгнення.

"Будь ласка, приїжджайте. Ми вас лікуватимемо, на руках носитимуть. Ви для нас рідні, але зі зброєю в руках мало не здасться", — сказав він.

Як відомо, територія Білорусі з самого початку вторгнення використовувалася росіянами для запуску ракет і авіанальотів, а пізніше країна почала постачати росії бойову техніку та боєприпаси. Крім того, саме звідти було здійснено наступ на Київ.

При цьому не виключається, що окупанти спробують зробити спробу повторного наступу на Київ із Білорусі. На думку голови ГУР МОУ Кирила Буданова, це може статися після деокупації Херсона, коли росіяни зможуть перекинути війська з територій на правому березі Дніпра в інші місця.