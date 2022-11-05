"Как к ребенку своему относился": лукашенко пожаловался на Зеленского (видео)

Глава Беларуси убежден, что Украина получила указание от США

Белорусский диктатор александр лукашенко пожаловался на то, что Украина ввела санкции против его страны, хотя он на них якобы не заслужил, а также опроверг возможность вторжения белорусских войск.

Как сообщает "Белта", политик возмутился действиями президента Украины Владимира Зеленского и тем, что Киев ввел санкции против Беларуси, хотя она якобы очень много сделала для нашей страны.

"Вы видели мою позицию по Украине. Что я только там ни делал. И первыми, кто против нас санкции ввел, был Киев — Володя Зеленский, к которому я как к ребенку своему относился", — сказал лукашенко.

Он пожаловался, что много чего делал по просьбе Киева, однако взамен получил санкции. При этом лукашенко считает, что украинцы не самостоятельны, а санкции были введены по указанию США через Польшу. Он отметил, что не понимает чем была вызвана такая реакция, так как Минск выполнял союзнические обязательства перед россией.

Диктатор добавил, что белорусские войска никогда не ступят на территорию Украины, если украинцы первыми не начнут вторжение.

"Пожалуйста, приезжайте. Мы вас будем лечить, на руках носить. Вы для нас родные, но с оружием в руках мало не покажется", — сказал он.

Как известно территория Беларуси с самого начала вторжения использовалась россиянами для запуска ракет и авианалетов, а позже страна начала поставлять россии боевую технику и боеприпасы. Кроме того именно оттуда было осуществлено наступление на Киев.

При этом не исключается, что оккупанты попробуют предпринять попытку повторного наступления на Киев из Беларуси. По мнению главы ГУР МОУ Кирилла Буданова это может произойти после деоккупации Херсона, когда россияне смогут перебросить войска с территорий на правом берегу Днепра в другие места.