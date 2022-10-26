Наступление из Беларуси вполне возможно: две причины, по которым это может произойти

Эти варианты являются последними надеждами путина без применения ядерного оружия

В последнее время вероятность наступления вражеских войск с территории Беларуси получила новый толчок в связи с рядом решений самопровозглашенного белорусского президента александра лукашенко. Поэтому считается, что для владимира путина это один из последних вариантов на шанс победы, кроме непосредственного применения тактичного ядерного оружия.

Такое мнение высказал член комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин. По его словам, едва ли не единственный шанс российского президента это снова пойти в наступление на Киев, попытаться завладеть столицей, заставить украинские власти подписать перемирие, капитуляцию и т.д. Однако второй вариант также вероятен и касается вооружения украинских войск.

"Россиян очень беспокоит то, что увеличивается и количество, и качество вооружений, которые поступают в Вооруженные силы Украины от наших партнеров. И Беларусь — очень выгодный и удобный плацдарм для попытки перерезать пути поставок. Я напомню, что Беларусь граничит с пятью областями Украины, в частности, с западными — Волынской, Ровенской", — отметил нардеп.

Он считает, что если путин и лукашенко попытаются создать ударный кулак и перерезать пути поставок (автомобильные и железнодорожные с запада на восток, то есть попытаться перерезать Украину), они считают, что это существенно ограничит возможности, функционал, боевые возможности Вооруженных сил Украины.

Как сообщал "Телеграф" ранее, старший научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла США в Брюсселе Бруно Лете рассказал, при каких условиях ВСУ будут побеждать в войне и дальше и чего ждать в ближайшие три месяца.