Поплатилися за допомогу рф: ще одна країна посилила санкції проти лукашенка і не тільки

З дня повномасштабного нападу москви на Київ саме Оттава ввела санкції проти більш ніж 1500 осіб і груп як у рф, так і у РБ

Поки росія намагається знайти вихід для обходу санкцій, ще одна країна вдалася до застосування додаткових обмежувальних заходів проти держав-поплічників агресора. Мова йде про Канаду, котра прийняла рішення запровадити санкційні обмеження проти невизнаного світовою спільнотою президента Білорусі олександра лукашенка через його підтримку російського вторгнення.

Як у вівторок, 22 листопада, повідомило видання Reuters, крім самопроголошеного лідера Республіки до нового санкційного пакета потрапили 22 білоруських чиновників та 16 компаній, які працюють у сферах військового виробництва, технологій, інжинірингу, банківської справи, а також залізничних перевезень.

У Міністерстві закордонних справ в Оттаві заявили, що серед білоруських чиновників є й ті, кого вважають причетним до розміщення і транспортування військового персоналу росії та бойової техніки, яка бере участь у російському повномасштабному вторгненні в Україну.

Варто відзначити, що з 24 лютого Канада ввела санкційні обмеження проти більш ніж 1500 осіб і груп, в тому числі з Білорусі, які тим чи іншим чином причетні до війни в Україні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як всесвітня боксерська рада прийняла рішення стосовно посилення санкцій проти низки російських та білоруських боксерів. Їх виключили з рейтингів і заборонити битися за титули.