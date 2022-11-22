Поплатились за помощь рф: еще одна страна усилила санкции против лукашенко и не только

Со дня полномасштабного нападения москвы на Киев именно Оттава ввела санкции против более 1500 человек и групп как в рф, так и в РБ

Пока россия пытается найти выход для обхода санкций, еще одна страна прибегла к применению дополнительных ограничительных мер против государств-приспешников агрессора. Речь идет о Канаде, принявшей решение ввести санкционные ограничения против непризнанного мировым сообществом президента Беларуси александра лукашенко из-за его поддержки российского вторжения.

Как во вторник, 22 ноября, сообщило издание Reuters, кроме самопровозглашенного лидера Республики в новый санкционный пакет попали 22 белорусских чиновника и 16 компаний, работающих в сферах военного производства, технологий, инжиниринга, банковского дела, а также железнодорожных перевозок.

В Министерстве иностранных дел в Оттаве заявили, что среди белорусских чиновников есть и те, кого считают причастными к размещению и транспортировке военного персонала россии и боевой техники, участвующей в российском полномасштабном вторжении в Украину.

Следует отметить, что с 24 февраля Канада ввела санкционные ограничения против более 1500 человек и групп, в том числе из Беларуси, которые тем или иным образом причастны к войне в Украине.

Ранее "Телеграф" сообщал, как всемирный боксерский совет принял решение об усилении санкций против ряда российских и белорусских боксеров. Их исключили из рейтингов и запретили драться за титулы.