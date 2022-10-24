Санкции работают: большинство банкоматов в россии перестали принимать деньги

Санкции существенно повлияли на различные сферы жизни в рф

В россии большинство банкоматов, а также платежных терминалов не принимают новые 100-рублевые купюры. Причина этому банальна — техника не запрограммирована на это, однако перенастроить программу вряд ли смогут, ведь из рф из-за санкций вышли ведущие разработчики такого оборудования.

Как пишут росСМИ, ссылаясь на сообщения Ассоциации банков россии (АБР), в россии только 20% банкоматов и три четверти кассовой техники могут принимать новые купюры в сто рублей. Связано это с тем, что подобную технику поставляли исключительно иностранные компании, однако из-за введенных Западом ограничений они вышли с российского рынка. Что касается попыток договориться с ними об официальной перенастройке программ, то это рф вряд ли удастся.

Пока вопрос о платежных устройствах в россии не решен, а внедрить в обращение новые банкноты нерационально. Планируется, что сто рублевые купюры смогут выпустить не раньше 2024 года.

Стоит добавить, что из двух сотен банкоматов, находящихся в рф, более половины из них были разработаны компаниями NSR и Diebold Nixdorf. Обе из-за российской агрессии против Украины "свернули" свою деятельность в россии. В то же время, "Сбербанк" готов принимать новые 100-рублевые банкноты в 95% своих отделений. Остальные же не могут обновить свою прошивку.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Соединенных Штатах Америки ввели ряд ограничений против российских чиновников, в список которых вошли глава центробанка эльвира набиуллина и ее заместители.