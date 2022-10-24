Санкції працюють: більшість банкоматів у росії перестали приймати гроші

Санкції суттєво повпливали на різні сфери життя у рф

У росії переважна більшість банкоматів, а також платіжних терміналів не приймають нові 100-рублеві купюри. Причина цьому банальна — техніка не запрограмована на для цього, проте переналаштувати програму навряд чи зможуть, адже з рф через санкції вийшли провідні розробники такого обладнання.

Як пишуть росЗМІ, посилаючись на повідомлення Асоціації банків росії (АБР), у росії лише 20% банкоматів та три чверті касової техніки мають змогу приймати нові купюри у сто рублів. Пов'язано це із тим, що такого типу техніку поставляли виключно іноземні компанії, проте через впроваджені Заходом обмеження вони вийшли з російського ринку. Що стосується спроб домовитися із ними про офіційне переналаштування програм, то це рф навряд чи вдасться.

Наразі питання щодо платіжних пристроїв у росії не вирішено, а впровадити в обіг нові банкноти нераціонально. Планується, що сто рублеві купюри зможуть випустити не раніше 2024 року.

Варто додати, що з двох сотень банкоматів, які знаходяться у рф, більше половини з них були розроблені компаніями NСR та Diebold Nixdorf. Обидві через російську агресію проти України "згорнули" свою діяльність у росії. Водночас "Сбербанк" готовий приймати нові 100-рублеві банкноти у 95% своїх відділень. Решта ж не може оновити свою прошивку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, у Сполучених Штатах Америки ввели низку обмежень проти російських чиновників, до списку яких увійшли голова центробанку ельвіра набіулліна та її заступники.