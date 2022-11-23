лукашенко сделал неожиданное заявление насчет войны россии с Украиной

лукашенко высказался о войне в Украине

Пока россия проводила массовую ракетную атаку по Украине в Ереване проходил саммит ОДКБ, где лукашенко решил высказаться по поводу дальнейшей судьбы данной организации и войне в Украине.

Как передает издание БелТА, белорусский диктатор начал рассказывать о несокрушимости ОДКБ, однако в тоже время отметил, что его дальнейшая судьба может напрямую зависеть от результатов войны в Украине.

Во время своего выступления лукашенко сказал, что в последнее время появляются мнения о том, что жизнь и судьба ОДКБ зависят от исхода так называемой "спецоперации" в Украине, мол если рф сможет победить то ОДКБ будет жить, а если нет то — нет.

"Чувствую, что мы пришли к единому мнению, что если, не дай бог, рухнет россия, то под этими обломками наше место", — передает издание слова лукашенко.

Также диктатор призвал членов организации к единству.

Напомним, ранее мы писали о том, что еще одна страна усилила санкции против лукашенко из-за его поддержки российского вторжения на территорию Украины. Кроме того, в новый санкционный пакет попали 22 белорусских чиновника, а также более 10 компаний.

Также мы сообщали о том, что из Беларуси ушел популярный фаст-фуд. Спустя некоторое время белорусский диктатор смешно отреагировал на данную новость, заявив при этом, что рестораны быстрого питания в стране смогут заменить аналоги.