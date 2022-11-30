В росии сделали новое безумное заявление о Польше и Украине

В российской разведке заявили, что Украина может лишиться части западных областей

В россии продолжают делать громкие заявления об Украине. Ранее депутатка Госдумы драпенко рассказала, что хочет чтобы все "фашисты" уехали из Украины "к своим в Польшу", теперь глава российской Службы внешней разведки сергей нарышкин говорит, что Польша якобы форсирует подготовку к аннексии земель на западе нашей страны.

Как сообщают российские СМИ, нарышкин заявил, что в Службу внешней разведки рф поступает информация о том, что в Варшеве якобы готовятся к захвату Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины.

"Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель", — заявил нарышкин.

Издание передает, что по словам главы российской СВР, в Варшаве якобы уверены, что заслужили щедрую компенсацию от Украины за военную помощь и предоставление крова беженцам.

"Польское руководство нацелено действовать инициативно и настойчиво из опасений, что старшие партнеры по НАТО в зимние месяцы попытаются договориться с Москвой, презрев интересы не только украинцев, но и поляков", — нарышкин.

Кроме того, нарышкин говорит, что президент Польши Анджей Дуда якобы уже дал профильным службам указание оперативно подготовить официальное обоснование польских притязаний на западные регионы нашей страны. По его словам, точка отсчета в проводимых архивных изысканиях — Волынская трагедия 1943 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что в россии отказались комментировать петицию о прекращении так называемой "спецоперации".

Также мы сообщали о том, что путин во время встречи с матерями солдат, чьи сыновья воюют в Украине, выдал новый безумный фейк о жестокости ВСУ.