У росії зробили нову шалену заяву про Польщу та Україну

У російській розвідці заявили, що Україна може втратити частину західних областей

У росії продовжують робити гучні заяви про Україну. Раніше депутатка Держдуми драпенко розповіла, що хоче, щоб усі "фашисти" поїхали з України "до своїх у Польщу", тепер голова російської Служби зовнішньої розвідки сергій наришкін каже, що Польща нібито форсує підготовку до анексії земель на заході нашої країни.

Як повідомляють російські ЗМІ, наришкін заявив, що до Служби зовнішньої розвідки росії надходить інформація про те, що у Варшеві нібито готуються до захоплення Львівської, Івано-Франківської та більшої частини Тернопільської областей України.

"Варшава форсує підготовку до анексії західноукраїнських земель", — заявив наришкін.

Видання передає, що за словами голови російської СЗР, у Варшаві нібито впевнені, що заслужили щедру компенсацію від України за військову допомогу та надання даху над головою біженцям.

"Польське керівництво націлене діяти ініціативно та наполегливо з побоювань, що старші партнери по НАТО в зимові місяці спробують домовитися з Москвою, незважаючи на інтереси не лише українців, а й поляків", — наришкін.

Крім того, наришкін каже, що президент Польщі Анджей Дуда нібито вже дав профільним службам вказівку оперативно підготувати офіційне обґрунтування польських претензій на західні регіони нашої країни. За його словами, точка відліку у архівних дослідженнях, що проводяться, — Волинська трагедія 1943 року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у росії відмовилися коментувати петицію про припинення так званої "спецоперації".

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