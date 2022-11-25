путін озвучив новий божевільний фейк про ЗСУ (відео)

путін знову згадав про "нацистів" в Україні

Під час зустрічі з матерями учасників так званої "спецоперації" президент росії владою путін не лише прокоментував анексію українських територій, а й запустив новий фейк про Збройні сили України.

Так, згідно з новими вигадками російського диктатора, в армії України нібито не зважають на втрати особового складу, та й взагалі розстрілюють своїх солдатів за непокору.

"Використовують їх (українських військовослужбовців — Ред.) як гарматне м’ясо, без жодного перебільшення. Там на втрати не зважають. Взагалі не зважають. А тих, хто веде себе не правильно, як вони вважають — розстрілюють перед строєм. Наші хлопці на власні очі спостерігали. Тіла валяються, навіть не забирають розстріляних. Ось нещодавно один випадок був — п’ятеро людей розстріляли перед строєм тих, хто відмовлявся йти або пішов з позицій. Там інша моральна атмосфера зовсім", — сказав путін.

На переконання глави кремля, ці вигадки нібито вкотре підтверджують, що росія воює з "неонацистським режимом".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент Білорусі лукашенко озвучив ультиматуми путіна та отримав відповідь у мережі.

Також ми повідомляли про те, що користувачі мережі звернули увагу на поведінку президента Росії путіна.