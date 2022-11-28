Такого еще не было: в Госдуме рф придумали новую цель "спецоперации" в Украине

В госдуме рф рассказали о своем видении конца войны в Украине

В российской Госдуме продолжают давать абсурдные заявления по поводу войны в Украине. Новыми бреднями об украинских "фашистах" разразилась депутат елена драпеко.

В ответ на вопрос о том, чем закончится так называемая "спецоперация", она заявила, что хочет, чтобы украинские власти капитулировали, а все люди "доброй воли" остались в стране. С ними, по её словам, россия бы "зализывала раны". Об этом сообщают российские СМИ.

"Я хочу, чтобы нынешняя украинская власть капитулировала, чтобы все фашисты уехали к своим в Польшу, а все люди доброй воли остались в Украине, и вместе с ними мы бы зализывали раны и физические, и душевные. Мы бы нашли с ними общий язык", — заявила драпенко.

Также драпенко заявила, что понимает, что чем дольше продолжается война, тем больше крови и горя она принесёт, при этом остановить боевые действия, по её словам, всё также мешают "фашисты".

"Мы этого не хотим, но не хотим и фашистов оставлять на этой земле, потому что то, что они творят, об этом страшно рассказывать", — драпенко.

Отметим, что на днях об украинских "неонацистах" заговорил и глава МИД рф Лавров.

Также мы сообщали о том, что глава рф владимир путин на днях разразился новым безумным фейком об украинских военных.