Украинская сторона планов рф, очевидно, не разделяет

россия, которая под мощным напором Вооруженных украинских сил все же была вынуждена вывести свои войска из многострадального Херсона, все никак не может успокоиться и принять свое поражение. В частности, в госдуме рф заявили, что так называемое "освобождение" областного центра Херсонской области от украинских военных является лишь вопросом времени.

Как пишут росСМИ, соответствующую информацию в понедельник, 21 ноября, озвучил народный депутат российской госдумы михаил шеремет, подчеркнув, что власти россии, в отличие от Киева, точно знают, как привести в порядок Херсон, где сейчас нет ни воды, ни газа, ни электроэнергии.

По словам путинского приспешника, украинские власти не принимают никаких мер по восстановлению города, однако продолжают его уничтожать.

"Освобождение правобережной части Херсонской области от оккупации украинских войск является вопросом времени. Киевские власти относятся к Херсону как к чужой территории", — заявил российский парламентарий.

В сети украинцы, как обычно, с заявлений российской стороны саркастически злорадствуют, мол, представители "второй армии мира" бесславно растворились в украинских черноземах, несмотря на безосновательные надежды своего командования взять Киев за три дня. Большинство убеждены, что вернуться в Херсон российским военным уж точно не удастся.

Ранее "Телеграф" сообщал, что пока испуганные представители "второй армии мира", сбежавшие из Херсона на правый берег Днепра, отсиживаются там, скрываясь от мощного давления Вооруженных украинских сил, наши военные продолжают успешно освобождать оккупированные населенные пункты на Херсонском направлении.