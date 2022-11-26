лавров шокировал новым заявлением насчет украинцев

Несмотря на ряд существенных неудач, российская сторона продолжает гнуть свою кровавую линию по вопросам по Украине

Глава министерства иностранных дел россии сергей лавров, который в последнее время заговорил о вероятности возвращения к мирным переговорам с Украиной, выступил с новым абсурдным заявлением.

В частности, путинский приспешник сообщил, что главной целью российской федерации является освобождение украинского народа от "неонацистских" правителей.

"Они (украинцы — ред. редакцией) заслуживают дружбы рядом с их славянскими братьями", — подчеркнул лавров.

Отметим, совсем недавно в кремле заявляли, что смена власти в Украине не является целью рф. "Нет, президент (путин, – ред.) об этом уже говорил", – сказал спикер путина дмитрий песков, отвечая на вопрос журналистов, является ли смена власти в Украине одной из целей "спецоперации".

Стоит напомнить также, что накануне, 25 ноября песков выступил с заявлением о том, что "россия хочет достичь своей цели, и она их достигнет", не уточняя, о какой именно цели идет речь.

Ранее "Телеграф" сообщал, как пресс-секретарь кремля дмитрий песков взорвался целым рядом громких заявлений по поводу войны в Украине, репараций и Херсона, четко дав понять, что россия за совершенное отвечать не собирается и своей ответственности за содеянное точно не видит.