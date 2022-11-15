Речи не идет: песков нагло отмахнулся от репараций и пригрозил Украине

песков выступил с новыми заявлениями о войне

Пресс-секретарь путина дмитрий песков, который ранее не смог внятно отреагировать на приезд Зеленского в Херсон, разразился целым рядом громких заявлений по поводу войны в Украине, репараций и Херсона.

Как передают российские СМИ, песков заявил, что война в Украине будет и дальше продолжаться, поскольку наша страна, по его словам, не хочет переговоров.

"Мы констатируем главное — что позиция и де-факто, и де-юре украинской стороны, которая неоднократно излагалась президентом Зеленским, говорит о том, что Украина и де-факто, и де-юре не может и не хочет вести переговоры, соответственно, цели россии будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции", — цитирует издание пресс-секретаря путина.

Также в москве прокомментировали резолюцию ГА ООН о репарациях Украине и назвали её "формализацией грабежа" золотовалютных резервов рф.

"Естественно, организаторы этого процесса пытаются завершить грабеж наших ЗВР, которые были совершенно незаконным образом заблокированы. Решение это не является юридически обязывающим, так мы к нему и будем относиться. Категорически против этого. россия будет делать все, что возможно для недопущения изъятия замороженных российских активов", — заявил песков.

На вопрос о восстановлении поврежденной в ходе войны инфраструктуры Украины он ответил следующим образом:

"Восстановление инфраструктуры на новых территориях россии уже ведётся, о финансировании москвой таких работ на Украине речь не идёт", — сообщил песков.

Кроме того, песков опроверг информацию ранее появлявшуюся в СМИ о том, что после потери контроля оккупантами над Херсоном административный центр области будет перенесен в другой город.

"Решений о том, чтобы перестать считать Херсон административным центром Херсонской области после отвода войск, не принималось", — песков.

Напомним, ранее мы писали о том, что путин подписал новый указ для оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей.

Также мы сообщали о том, что в москве отреагировали на слова Зеленского по поводу переговоров.