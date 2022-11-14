"Это уже величие?": реакцию кремля на приезд Зеленского в Херсон высмеяли в сети

в кремле не нашли, что сказать на визит Зеленского в Херсон

После того, как российские войска под напором ВСУ покинули всё левобережье Херсона, а украинские воины взяли под контроль ранее оккупированные территории, в освобожденный областной центр прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщают российские СМИ, приезд Зеленского в Херсон уже успели прокомментировать в кремле. На вопрос журналистов о том, как в москве оценивают происходящее, пресс-секретарь путина дмитрий песков ответил следующим образом:

"Мы оставляем это без комментариев. Вы знаете, что это территория российской федерации", — передает издание слова пескова.

Такие комментарии z-захватчиков, которые ранее утверждали, что "россия здесь навсегда", изрядно позабавили украинцев. Многие подметили, что если Херсон, как говорит песков, это территория рф, то почему путин не хочет приехать туда.

В свою очередь такие новости вызвали волну негодования у россиян. Там ожидаемо начали искать "предательство", вымышленные "договорняки" и задаваться вопросом о том, почему рф ничего не может с этим с делать.

Напомним, ранее мы писали о том, как в оккупированном Херсоне украинцы прятали государственные символы от захватчиков.

Также мы сообщали о том, что известный украинский телеведущий Дмитрий Комаров посетил освобожденный Херсон. Журналист поблагодарил всех причастных к освобождению Херсона, а также сделал фотографии с местными жителями и достопримечательностями.