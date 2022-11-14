"Це вже велич?": реакцію кремля на приїзд Зеленського до Херсона висміяли у мережі

у кремлі не знайшли, що сказати на візит Зеленського до Херсона

Після того, як російські війська під натиском ЗСУ залишили все лівобережжя Херсона, а українські воїни взяли під контроль раніше окуповані території, до звільненого обласного центру прибув президент України Володимир Зеленський.

Як повідомляють російські ЗМІ, приїзд Зеленського до Херсона вже встигли прокоментувати у кремлі. На запитання журналістів про те, як у москві оцінюють те, що відбувається, прес-секретар путіна Дмитро Пісків відповів таким чином:

"Ми залишаємо це без коментарів. Ви знаєте, що це територія російської федерації", — передає видання слова пєскова.

Такі коментарі z-загарбників, які раніше стверджували, що "росія тут назавжди" неабияк потішили українців. Багато хто помітив, що якщо Херсон, як каже пєсков, це територія росії, то чому путін не хоче приїхати туди.

У свою чергу, такі новини викликали хвилю обурення у росіян. Там очікувано почали шукати "зраду", вигадані "договорняки" і задаватися питанням про те, чому росія нічого не може з цим робити.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як в окупованому Херсоні українці ховали державні символи від загарбників.

Також ми повідомляли, що відомий український телеведучий Дмитро Комаров відвідав звільнений Херсон. Журналіст подякував усім причетним до звільнення Херсона, а також зробив фотографії з місцевими жителями та пам’ятками.