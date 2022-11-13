Жах під назвою "росія" у минулому: Дмитро Комаров приїхав до мешканців звільненого Херсону (фото)

Ведучий проєкту "Світ навиворіт" сфотографувався із херсонським кавуном

П’ятниця, 11 листопада, — значний день для всіх українців, адже наші військові звільнили місто Херсон, яке з березня перебувало під окупацією російської федерації.

До звільненого міста приїхав і український телеведучий, мандрівник Дмитро Комаров. З початку повномасштабного вторгнення чоловік приєднався до волонтерства, активно відвідує деокуповані українські міста та села, знімає правдиві відео- та фоторепортажі, публічно розповідає про жорстокість військовослужбовців російської армії.

"Атмосфера неймовірна. Позитивна. В очах людей щастя. Зі святом, чудове місто приголомшливих людей! Жах під назвою "росія" для Херсона назавжди в минулому. Нині — переповнена центральна площа щасливих людей, які впевнено дивляться у щасливе майбутнє разом з Україною", — написав Комаров у свіжому пості в Інстаграмі.

Телеведучий подякував усім причетним до звільнення Херсона підрозділам — ЗСУ, ТРО, ГУР, Нацгвардії, Поліції, СБУ, прикордонникам, ССО та іншим структурам. Також Дмитро Комаров опублікував кілька фото, зроблених у Херсоні.

"На фото: 1) Біля в’їзду до міста бійці патрульної поліції із символом Херсонської області (кавуном — ред.)

2) Люди святкують закінчення 256-денної окупації на центральній площі Херсона", – підписав ведучий.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чим для путінського режиму в найближчому майбутньому може обернутися ганебна здача Херсона.