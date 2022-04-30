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"Йдуть бої, тремтить земля, по нам летять ракети": Дмитро Комаров розповів, як ховався від російських авіабомб

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Дмитро Комаров Новина оновлена 30 квітня 2022, 22:41
Дмитро Комаров

Український журналіст привітав прикордонників України з їхнім професійним днем

Український журналіст, мандрівник, ведучий тревел-шоу "Світ Навиворіт" Дмитро Комаров розповів про те, як разом із головою Прикордонної служби Сергієм Дейнеко проїхав по позиціях на лінії фронту, а також привітав 30 квітня прикордонників України.

Він присвятив новий пост в Інстаграмі.

"Сьогодні день прикордонника України. Вітаю наших героїв, справжніх мужиків, безстрашних та професійних. У вас неймовірна сила, воля та патріотизм… Нещодавно проїхав по "передку" разом із головою Прикордонної служби Сергієм Дейнеком. За два дні ми проїхали позиціями на лінії фронту. Щоб підтримати бійців, перевірити, чи забезпечені, розвідати обстановку, потиснути руку. Знаєте, що хочеться сказати – війна знімає маски. Поважаю справжніх мужиків", – написав Комаров.

Дмитро Комаров та Сергій Дейнеко
Дмитро Комаров та Сергій Дейнеко

За словами телеведучого, вони з Дейнеко проїхали по лінії фронту, разом по повітряній тривозі ховалися від російських ракет та авіабомб, які зараз безперервно летять на Донецьку та Луганську області з боку рф.

"Йдуть бої, тремтить земля, у нас летять ракети, але наші захисники не бояться нічого і навалюють ворогові так, що він у паніці та в страху", — наголосив Комаров.

Нагадаємо, що бійці ЗСУ звільнили ще кілька населених пунктів у Харківській області. Було взято під контроль населені пункти Верхня Роганка, Руська Лозова, Слобідське та Прилісне. Додамо, що Руська Лозова є важливим стратегічним об’єктом для української армії.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ вибили окупантів із селища Кутузівка, що також знаходиться поблизу обласного центру. Також ми писали, скільки населених пунктів українці змогли звільнити від ворожих військ за час повномасштабного вторгнення російської армії.

Теги:
#Донбас #Дмитро Комаров
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