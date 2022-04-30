З Днем прикордонника: гарні привітання зі святом для українських героїв

Саме 30 квітня було засновано Держприкордонслужбу України.

У суботу, 30 квітня, в Україні своє професійне свято відзначають українські прикордонники, мужні воїни, котрі першими зустріли російських окупантів на кордонах України. Варто зазначити, що прикордонники відіграють важливу роль у захисті територіальної цілісності кожної країни.

Історія святкування Дня прикордонника починається ще з часів Радянського Союзу, тоді свято припадало на 28 травня. Попри те, що з моменту проголошення незалежності в Україні свято було перенесено на 4 листопада, його все одно відзначали "по-старому". 2018 року Петро Порошенко підписав указ про перенесення дати святкування на 30 квітня.

"Телеграф" зібрав гарні привітання для всіх українських прикордонників.

Привітання з Днем прикордонника України: картинки та листівки

Привітання з Днем прикордонника України: вірші та проза

З Днем прикордонника тебе, солдате, Мирного неба над головою! Нехай твій край буде світом багатий, А війна пройде стороною. Щастя, здоров’я, удачі, добра І завжди тихого кордону. Нехай тебе зігріває завжди Думка про світло у вікнах рідного дому!

Вітаю з Днем прикордонника і від щирого серця бажаю тиші та спокою на кордоні Батьківщини, умиротворення та гармонії в душі, хоробрості та відваги в серці, поваги оточуючих та розуміння близьких у житті, успіхів та славних подвигів у діяльності, веселих свят та добрих гостей у домі !

На горду службу ви обрані, Оберігаєте кордон країни. Професія ваша в пошані І функції дуже важливі. Як вам вдячні безмірно Не висловити навіть у словах. Кордон, сказати буде вірно, У надійних і сильних руках.

Я вітаю тебе і твоїх товаришів по службі з Днем прикордонника! Будьте завжди стійкими, сильними та витривалими, тому що ви потрібні нам! Ми говоримо дуже дякую всім, хто кожен день і щоночі береже наш спокій!

З днем прикордонника привітаю І Тобі побажаю Удачі, сил п'ять тонн - Аби пишавсь Тобою кордон!

Нелегка обрана вами дорога, але ви йдете нею гордо, легко. Бажаємо вам ніколи не пізнати гіркоту поразки та струсу непередбачених ситуацій. Нехай буде спокійною ваша служба. Адже це запорука миру та щастя нашої країни.

Цього дня не зайвим буде нагадати про героїзм українських прикордонників з острова Зміїний, котрі прославилися на весь світ тим, що мужньо протистояли російському кораблю. Нагадаємо, що спочатку українські військові з острова Зміїний у Чорному морі вважалися загиблими, проте пізніше з’ясувалося, що вони були взяті в полон російськими окупантами.