Кошмар под названием "россия" в прошлом: Дмитрий Комаров приехал к жителям освобожденного Херсона (фото)

Ведущий проекта "Мир наизнанку" сфотографировался с херсонским арбузом

Пятница, 11 ноября — значимый день для всех украинцев, ведь наши военные освободили город Херсон, который с марта находился под оккупацией российской федерации.

В освобожденный город приехал и украинский телеведущий, путешественник Дмитрий Комаров. С начала полномасштабного вторжения мужчина примкнул к волонтерству, активно посещает деокупированные украинские города и села, снимает правдивые видео- и фото-репортажи, публично рассказывает о жестокости военнослужащих российской армии.

"Атмосфера невероятная. Позитивная. В глазах у людей счастье. С праздником, прекрасный город потрясающих людей! Кошмар под названием "россия" для Херсона навсегда в прошлом. В настоящем — переполненная центральная площадь счастливых людей, которые уверенно смотрят в счастливое будущее вместе с Украиной", — написал Комаров в свежем посте в Инстаграме.

Телеведущий поблагодарил все причастные к освобождению Херсона подразделения — ВСУ, ТРО, ГУР, Нацгвардию, Полицию, СБУ, пограничников, ССО и другие структуры. Также Дмитрий Комаров опубликовал пару фото, сделанные в Херсоне.

"На фото: 1) Возле въезда в город бойцы патрульной полиции с символом Херсонской области (арбузом — ред.)

2) Люди празднуют окончание 256-дневной оккупации на центральной площади Херсона", — подписал ведущий.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, чем для путинского режима в обозримом будущем может обернуться позорная сдача Херсона.