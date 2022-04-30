"Идут бои, дрожит земля, в нас летят ракеты": Дмитрий Комаров рассказал, как укрывался от российских авиабомб

Украинский журналист поздравил пограничников Украины с их профессиональным днем

Украинский журналист, путешественник, ведущий тревел-шоу "Мир Наизнанку" Дмитрий Комаров рассказал о том, как вместе с главой Погранслужбы Сергеем Дейнеко проехал по позициям на линии фронта, а также поздравил 30 апреля пограничников Украины.

Он посвятил новый пост в Инстаграме.

"Сегодня день пограничника Украины. Поздравляю наших героев, настоящих мужиков, бесстрашных и профессиональных. У вас невероятная сила, воля и патриотизм… Недавно проехал по "передку" вместе с главой Погранслужбы Сергеем Дейнеко. За два дня мы проехали по позициям на линии фронта. Чтобы поддержать бойцов, проверить, обеспечены ли, разведать обстановку, пожать руку. Знаете, что хочется сказать — война снимает маски. Уважаю настоящих мужиков", — написал Комаров.

Дмитрий Комаров и Сергей Дейнеко

По словам телеведущего, они с Дейнеко проехали по линии фронта, вместе по воздушной тревоге укрывались от российских ракет и авиабомб, которые сейчас беспрерывно летят на Донецкую и Луганскую области со стороны рф.

"Идут бои, дрожит земля, в нас летят ракеты, но наши защитники не боятся ничего и наваливают врагу так, что он в панике и в страхе", — подчеркнул Комаров.

Напомним, что бойцы ВСУ освободили еще несколько населенных пунктов в Харьковской области. Были взяты под контроль населенные пункты Верхняя Роганка, Русская Лозовая, Слободское и Прилесное. Добавим, что Русская Лозовая является важным стратегическим объектом для украинской армии.

Ранее сообщалось, что ВСУ выбили оккупантов из поселка Кутузовка, что также находится вблизи областного центра. Также мы писали, сколько населенных пунктов украинцы смогли освободить от вражеских войск за время полномасштабного вторжения российской армии.