С Днем пограничника: красивые поздравления с праздником для украинских героев

Именно 30 апреля была основана Госпогранслужба Украины.

В субботу, 30 апреля, в Украине свой профессиональный праздник отмечают украинские пограничники, мужественные воины, которые первыми встретили российских оккупантов на границах Украины. Стоит отметить, что пограничники играют очень важную роль в защите территориальной целостности каждой страны.

История празднования Дня пограничника начинается еще со времен Советского Союза, тогда праздник припадал на 28 мая. Несмотря на то, что с момента провозглашения независимости в Украине праздник был перенесен на 4 ноября, его все равно отмечали "по старинке". В 2018 году Петр Порошенко подписал указ о переносе даты празднования на 30 апреля.

"Телеграф" собрал красивые поздравления для всех украинских пограничников.

Поздравления с Днем пограничника Украины: картинки и открытки

Поздравления с Днем пограничника Украины: стихи и проза

Сильный, смелый и отважный, Пограничник наш бесстрашный. Ты достоин уважения, Всех похвал и восхищения. И за ночи, что без сна, Благодарна вся страна. С твоим днем мы поздравляем, Здоровья крепкого желаем

Поздравляю с Днем пограничника и от всей души желаю тишины и покоя на границе Родины, умиротворенности и гармонии в душе, храбрости и отваги в сердце, уважения окружающих и понимания близких в жизни, успехов и славных подвигов в деятельности, веселых праздников и добрых гостей в доме!

Тебя сегодня поздравляю, В день пограничника желаю: Пусть будет мир, добро вокруг И рядом был чтоб верный друг. Таким же храбрым оставаться Идти вперёд и не сдаваться, Родную землю защищать От всех врагов оберегать!

Я поздравляю тебя и твоих сослуживцев с Днем пограничника! Будьте всегда стойкими, сильными и выносливыми, потому что вы нужны нам! Мы говорим огромное спасибо всем, кто каждый день и каждую ночь бережет наш покой!

Пограничник — это гордо! На ногах стоишь ты твердо, Землю нашу охраняешь, Сна подчас совсем не знаешь. Пожелаю в день такой Силы, бодрости большой, Мира, счастья в жизни личной И зарплаты сверх-отличной.

Нелегкая выбранная вами дорога, но вы идете по ней гордо, легко. Желаем вам никогда не познать горечь поражения и сотрясения непредвиденных ситуаций. Пусть будет спокойной ваша служба. Ведь это залог мира и счастья нашей страны.

В этот день не лишним будет напомнить о героизме украинских пограничников с острова Змеиный, прославившиеся на весь мир тем, что мужественно противостояли русскому кораблю. Напомним, что изначально украинские военные с острова Змеиный в Черном море считались погибшими, однако позже выяснилось, что они были взяты в плен российскими оккупантами.