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С Днем пограничника: красивые поздравления с праздником для украинских героев

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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С Днем пограничника: красивые поздравления с праздником для украинских героев Новость обновлена 30 апреля 2022, 09:23

Именно 30 апреля была основана Госпогранслужба Украины.

В субботу, 30 апреля, в Украине свой профессиональный праздник отмечают украинские пограничники, мужественные воины, которые первыми встретили российских оккупантов на границах Украины. Стоит отметить, что пограничники играют очень важную роль в защите территориальной целостности каждой страны.

История празднования Дня пограничника начинается еще со времен Советского Союза, тогда праздник припадал на 28 мая. Несмотря на то, что с момента провозглашения независимости в Украине праздник был перенесен на 4 ноября, его все равно отмечали "по старинке". В 2018 году Петр Порошенко подписал указ о переносе даты празднования на 30 апреля.

"Телеграф" собрал красивые поздравления для всех украинских пограничников.

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Поздравления с Днем пограничника Украины: стихи и проза

Сильный, смелый и отважный,

Пограничник наш бесстрашный.

Ты достоин уважения,

Всех похвал и восхищения.

И за ночи, что без сна,

Благодарна вся страна.

С твоим днем мы поздравляем,

Здоровья крепкого желаем

Поздравляю с Днем пограничника и от всей души желаю тишины и покоя на границе Родины, умиротворенности и гармонии в душе, храбрости и отваги в сердце, уважения окружающих и понимания близких в жизни, успехов и славных подвигов в деятельности, веселых праздников и добрых гостей в доме!

Тебя сегодня поздравляю,

В день пограничника желаю:

Пусть будет мир, добро вокруг

И рядом был чтоб верный друг.

Таким же храбрым оставаться

Идти вперёд и не сдаваться,

Родную землю защищать

От всех врагов оберегать!

Я поздравляю тебя и твоих сослуживцев с Днем пограничника! Будьте всегда стойкими, сильными и выносливыми, потому что вы нужны нам! Мы говорим огромное спасибо всем, кто каждый день и каждую ночь бережет наш покой!

Пограничник — это гордо!

На ногах стоишь ты твердо,

Землю нашу охраняешь,

Сна подчас совсем не знаешь.

Пожелаю в день такой

Силы, бодрости большой,

Мира, счастья в жизни личной

И зарплаты сверх-отличной.

Нелегкая выбранная вами дорога, но вы идете по ней гордо, легко. Желаем вам никогда не познать горечь поражения и сотрясения непредвиденных ситуаций. Пусть будет спокойной ваша служба. Ведь это залог мира и счастья нашей страны.

В этот день не лишним будет напомнить о героизме украинских пограничников с острова Змеиный, прославившиеся на весь мир тем, что мужественно противостояли русскому кораблю. Напомним, что изначально украинские военные с острова Змеиный в Черном море считались погибшими, однако позже выяснилось, что они были взяты в плен российскими оккупантами.

Теги:
#Поздравления #День пограничника #День пограничника Украины
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