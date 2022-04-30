С Днем пограничника: красивые поздравления с праздником для украинских героев
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Именно 30 апреля была основана Госпогранслужба Украины.
В субботу, 30 апреля, в Украине свой профессиональный праздник отмечают украинские пограничники, мужественные воины, которые первыми встретили российских оккупантов на границах Украины. Стоит отметить, что пограничники играют очень важную роль в защите территориальной целостности каждой страны.
История празднования Дня пограничника начинается еще со времен Советского Союза, тогда праздник припадал на 28 мая. Несмотря на то, что с момента провозглашения независимости в Украине праздник был перенесен на 4 ноября, его все равно отмечали "по старинке". В 2018 году Петр Порошенко подписал указ о переносе даты празднования на 30 апреля.
"Телеграф" собрал красивые поздравления для всех украинских пограничников.
Поздравления с Днем пограничника Украины: картинки и открытки
Поздравления с Днем пограничника Украины: стихи и проза
Сильный, смелый и отважный,
Пограничник наш бесстрашный.
Ты достоин уважения,
Всех похвал и восхищения.
И за ночи, что без сна,
Благодарна вся страна.
С твоим днем мы поздравляем,
Здоровья крепкого желаем
Поздравляю с Днем пограничника и от всей души желаю тишины и покоя на границе Родины, умиротворенности и гармонии в душе, храбрости и отваги в сердце, уважения окружающих и понимания близких в жизни, успехов и славных подвигов в деятельности, веселых праздников и добрых гостей в доме!
Тебя сегодня поздравляю,
В день пограничника желаю:
Пусть будет мир, добро вокруг
И рядом был чтоб верный друг.
Таким же храбрым оставаться
Идти вперёд и не сдаваться,
Родную землю защищать
От всех врагов оберегать!
Я поздравляю тебя и твоих сослуживцев с Днем пограничника! Будьте всегда стойкими, сильными и выносливыми, потому что вы нужны нам! Мы говорим огромное спасибо всем, кто каждый день и каждую ночь бережет наш покой!
Пограничник — это гордо!
На ногах стоишь ты твердо,
Землю нашу охраняешь,
Сна подчас совсем не знаешь.
Пожелаю в день такой
Силы, бодрости большой,
Мира, счастья в жизни личной
И зарплаты сверх-отличной.
Нелегкая выбранная вами дорога, но вы идете по ней гордо, легко. Желаем вам никогда не познать горечь поражения и сотрясения непредвиденных ситуаций. Пусть будет спокойной ваша служба. Ведь это залог мира и счастья нашей страны.
В этот день не лишним будет напомнить о героизме украинских пограничников с острова Змеиный, прославившиеся на весь мир тем, что мужественно противостояли русскому кораблю. Напомним, что изначально украинские военные с острова Змеиный в Черном море считались погибшими, однако позже выяснилось, что они были взяты в плен российскими оккупантами.
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