Под петицией уже подписались почти пять тысяч человек

В россии уже со дня на день может начаться новая волна мобилизации, а в это же время матери уже призванных на войну россиян создают петиции о прекращении так называемой "спецоперации".

Так, 27 ноября, на сайте change появилась петиция, созданная матерями движения "Феминистское Антивоенное Сопротивление" и инициативной группой матерей российских мобилизованных и солдат-срочников, которые требуют:

"Вывода войск с территории Украины, возвращения всех солдат домой, защиты солдат-срочников от участия в любых военных действиях, принятия закона о профилактике семейно-бытового насилия, достойной материальной поддержки детства и материнства", — указывается в тексте петиции.

В настоящий момент под петицией уже подписались почти пять тысяч человек. Однако в кремле заявляют, что не видели открытое письмо активистов.

Как передает издание ТАСС, пресс-секретарь владимира путина дмитрий песков не стал комментировать петицию, заявив следующее:

"Я, к сожалению, не видел, поэтому не могу прокомментировать. Я, честно говоря, не знаю, что это за организация, поэтому ничего не могу сказать", — сказал песков.

Кроме того, песков отказался давать какие-либо оценки данному шагу, сославшись на то, что не знаком с текстом петиции и "не понимает, что они имеют в виду".

"Я не читал, поэтому, не читая это, комментировать было бы неправильно", — сказал песков.

Отметим, что во время частичной мобилизации в рф на войну в Украину было призвано более трехсот тысяч человек.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Госдуме рф рассказали о том, какие цели ставят в войне против Украины.

Также мы сообщали о том, что в россии заявляют о намерении повторно захватить украинский Херсон.