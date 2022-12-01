"Захапати чуже — наша скрєпа": у мережі висміяли нове путінське пояснення захоплення України (відео)

путіна підняли на сміх у мережі

Президент росії володимир путін вкотре прокоментував анексію українських територій і спробував виправдати цей вчинок за допомогою безглуздого прикладу.

Під час свого виступу на конгресі молодих учених кремлівський диктатор почав пояснювати окупацію українських населених пунктів за допомогою дивного порівняння з людьми, мовляв, якщо жителі того ж таки Луганська, на його думку, нібито нічим не відрізняються від росіян, то отже є "нашими".

"Ось подивіться на молодих дівчат. Чим ось Федорова, яка проживає в "Луганській республіці", відрізняється від таких же Федорових десь у Новосибірську, Петербурзі чи Москві? Нічим. Це наші люди", — сказав кремлівський лідер.

У зв’язку з новим перлом путіна в мережі піднялася ціла хвиля гумору та подиву.

Зазначимо, що недавно путін під час зустрічі з матерями учасників так званої "спецоперації" заявляв, що росія нібито щиро сподівалася на повернення Донбасу до складу України, але не відчувала до кінця настрою людей. На цій же зустрічі також не обійшлося без чергового шаленого фейку про Збройні сили України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що розслідувачі розповіли, що відомо про мережу підземель путіна.

Також ми повідомляли про те, що в росії зробили нову шалену заяву про Польщу та Україну.