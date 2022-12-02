Получит ли Украина шведский боевой самолет и почему это важно

Шведский самолет может сильно поддержать ВСУ

Вооруженные Силы Украины серьезно страдают от нехватки поддержки с воздуха, поскольку собственных самолетов для выполнения всех задач не хватает. Попытки получить авиацию от других стран заканчиваются неудачами, часто по причине постороннего давления на возможные страны-поставщики.

Тем не менее Украина проявляет интерес к авиационной военной технике во многих странах, одна из них Швеция с ее многоцелевым самолетом четвертого поколения Saab JAS 39 Gripen. Об этом со ссылкой на депутата шведского парламента Магнуса Якобсона пишет Guildhall.

Как утверждает депутат, Украина проявляет заинтересованность в покупке, но из-за закона Швеции, который запрещает продавать вооружение воюющему государству, это пока невозможно.

"Но мы и так все равно уже поставляем Украине вооружение, значит, мы должны иметь возможность также продать необходимое", — приводит издание слова политика, считающего, что правительство Швеции должно продать эти самолеты.

Почему это важно?

Примерно равен Миг-29 и F-16, но подходит лучше – что из себя представляет JAS 39 Gripen

Легкий истребитель JAS 39 Gripen, несмотря на свое название, является на самом деле многоцелевым самолетом, то есть может не только вести воздушные бои, но и использоваться в качестве легкого бомбардировщика или штурмовика, вроде американского же А-10.

JAS 39 Gripen сравнительно новый – он был принят на вооружение ВВС Швеции в 1997 году, в то время как допустим F-16 еще в 1984 году, а Миг-29 в 1983 году.

Что до прочих сравнительных характеристик, то, скажем, в смысле вооружения JAS 39, Миг-29 и F-16 примерно равнозначны, так они все могут нести ракеты класса "воздух-воздух" для воздушного боя, "земля-воздух" и авиабомбы для наземных ударов. Пушечное вооружение у JAS 39 чуть слабее чем у Миг-29 (27 и 30 мм соответственно), но зато мощнее чем у F-16 (всего 20 мм), но при этом боезапас последнего куда выше чем у оппонентов (510 снарядов против 150 у Миг-29 и 120 у JAS 39 Gripen).

Что до летных характеристик, то и Миг-29, и F-16 в целом, получше шведского самолета, к примеру его скорость ограничивается 2200 км, а потолок 15 200 метров против 2450 км скорости и 18 000 метров высоты у Мига и 2650 км/ч и 15 200 метров высоты у F-16.

Впрочем, этот "недостаток" объясняется просто — JAS 39 легче своих аналогов, а значит имеет более легкий и менее мощный мотор, но зато меньший вес делает шведский самолет более маневренным в воздухе.

Также JAS 39 выигрывает в цене у F-16, поскольку последний стоит не менее 40-50 млн дол, шведский же самолет можно купить от 30 млн дол., а вот Миг-29 будет стоит еще дешевле, в пределах 25 млн дол.

Напомним, именно Миг-29 и F-16 Украина надеется получить от международных партнеров для усиления своих ВВС.