У Шольца озвучили свою версию разговора с путиным

Шольц призвал путина вывести войска с территории Украины

В пятницу, 2 декабря, канцлер Германии Олаф Шольц провел часовой телефонный разговор с президентом россии владимиром путиным. Беседа была посвящена продолжающейся агрессивной войне рф против Украины и ее последствиям.

В отчёте на сайте немецкого правительства сообщается, что Олаф Шольц в ходе телефонного разговора с путиным осудил российские авиаудары по гражданской инфраструктуре Украины. Кроме того канцлер добавил, что Германия продолжит поддерживать Украину.

Шольц настаивал на том, что дипломатическое решение, включая вывод российских войск с территории Украины, должно быть найдено как можно скорее.

Также канцлер Германии обсудил с путиным продовольственную ситуацию в мире, которая значительно обострилась в результате полномасштабной войны. Оба подчеркнули важность недавно продленного зернового соглашения под эгидой Организации Объединенных Наций".

Отметим, что ранее о разговоре Шольца и путина рассказали в пресс-службе кремля. Там заявили, что во время разговора российский диктатор призвал Шольца пересмотреть подходы Германии в контексте украинских событий. Кроме того, путин попытался оправдать ракетные удары по мирным украинским городам.

Напомним, что издание "Телеграф" сообщало, что у путина ответили на заявление Байдена о переговорах. Пресс-секретарь российского диктатора заявил, что условия США являются неприемлемыми.