У путина ответили на предложение Байдена о переговорах: песков опять запутался в целях кремля

В кремле заявляют, что т.наз. "СВО" будет продолжаться

Президент США Джо Байден, который неоднократно поднимал тему переговоров Киева с Москвой, заявил, что будет готов разговаривать с президентом рф владимиром путиным, если тот проявит заинтересованность в прекращении войны в Украине. На заявление американского лидера отреагировали в кремле.

Пресс-секретарь президента рф дмитрий песков прокомментировал слова Байдена и отметил, что США ставят неприемлемые условия. Об этом сообщает российское издание "Коммерсантъ".

"Он (Байден, — Ред.) сказал, что, первое, путин должен уйти из Украины. Он считает, что это и есть демонстрация и должно быть демонстрацией того, что путин готов к переговорам. … Соединенные Штаты по-прежнему не признают новые территории в составе российской федерации. И, конечно, это существенно осложняет поиск какой-то взаимной почвы. Почвы, возможной для взаимного обсуждения", — сказал песков.

Также он подчеркнул, что наиболее предпочтительным путём урегулирования ситуации в Украине в рф считают дипломатию. При этом же он заявляет, что т.наз. "специальная военная операция" (именно так в кремле называют войну. — Ред.) в Украине будет продолжаться.

"Специальная военная операция" продолжается. При этом президент путин остается открытым для переговоров", — добавил пресс-секретарь путина.

Напомним, ранее известный дипломат Владимир Огрызко рассказал, когда Украина сможет возобновить переговоры с россией, и назвал для этого главное условие.