В России укололи ФРГ, напомнив о преступлениях Германии во времена Второй мировой

На фоне решения бундестага о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинцев в россии взорвались новыми заявлениями. В частности, в российском министерстве иностранных дел назвали это "кампанией по демонизации рф которая якобы насаждается в Украине, более того, спонсируется Западом".

Как в четверг, 1 декабря, пишут росСМИ, своими действиями Германия якобы пытается переписать свою историю, чтобы все забыли о совершенных ею кровавых преступлениях во времена Второй мировой войны.

"Используя приписываемый СССР вымышленный украинскими национал-радикалами акт геноцида, немецкая политическая элита пытается уменьшить свою вину. Она стремится размыть в памяти беспрецедентный характер бесчисленных человеконенавистнических преступлений, совершаемых нацистской Германией во втором мире".

Кроме того, в ведомстве рф добавили, голод 1932-1933 годов от которого погибли миллионы украинцев, происходил не только в Украине, но и в других регионах, входивших в состав СССР, однако на это внимания в ФРГ почему-то не обращают.

В сети пользователи бурно присоединяются к обсуждению немецкого решения о признании геноцидом украинского народа голода в 1932-1933 годах. Большинство убеждены, что переводом стрелок на Германию россия просто пытается приглушить внимание к своим кровавым преступлениям против мирных украинцев.

Есть и такие, кто придерживается мнения, что нынешний российский фашизм является четким продолжением большевистского режима, именно поэтому рф и отрицает его преступления.

Ранее "Телеграф" сообщал, как еще ряд европейских стран присоединились к решению признать Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом народа. В частности, кроме Румынии, в этот список вошли и Ирландия и Молдова.