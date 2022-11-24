Вслед за Румынией: еще две страны признали Голодомор геноцидом украинцев

Еще две европейские страны признали Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа. Ими оказались Ирландия и Молдова.

В посольстве Украины в Ирландии назвали решение Шенад Эрен поистине историческим.

"Ирландия принадлежит к числу наших ближайших друзей, которые не боятся называть вещи своими именами", — сообщается на странице посольства в Twitter.

Кроме того, 24 ноября аналогичное решение принял и Парламент Молдови. За документ проголосовали 54 депутата, ни одного голоса против не было. При этом, как пишет издание Европейская правда, представитель Коммунистической партии Молдовы Олег Рейдман перед голосованием предлагал снять с повестки дня декларацию, а затем депутаты от коммунистов и партии "Шор" покинули сессионный зал.

"Парламент Республики Молдова в духе солидарности с украинским народом и во имя справедливости заявляет, что большевистский тоталитарный режим бывшего СССР в результате применения политики Голодомора несет ответственность за акт умышленного геноцида против украинского народа", — говорится в декларации.

Кроме того, молдавские парламентарии обратились ко всем парламентам мира и международным организациям с призывом проявить полную солидарность с Украиной и дать правильную оценку преступным действиям в 32-33-х годах ХХ века.

Напомним, ранее Папа Римский на площади Святого Петра сравнил войну россии против Украины с Голодомором.