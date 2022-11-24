Папа Римский сравнил войну в Украине с Голодомором

Понтифик назвал Голодомор геноцидом и сравнил его с нынешней войной

Папа Римский Франциск во время обращения к тысячам верующих на площади Святого Петра сравнил российскую войну против Украины с Голодомором 30-х годов.

Как сообщает Reuters, в своем обращении он напомнил, что в четвертую субботу ноября отмечается годовщина устроенного советским диктатором Йосифом Сталиным геноцида украинского народа 1932-33 годов, во время которого миллионы людей погибли от голода.

"Помолимся за жертв того геноцида и помолимся за многих украинцев — детей, женщин, стариков, — которые сегодня терпят муки из-за агрессии", — сказал он.

Как сообщалось ранее, Папа Римский после начала вторжения уже успел отметиться рядом неоднозначных высказываний, вроде того, что нападение россии могло спровоцировать НАТО, а также о том, что необходимо остановить боевые действия здесь и сейчас, оставив часть украинской территории в оккупации.

С другой стороны Франциск сообщил, что помогал Украине провести недавний обмен пленными, в ходе которого домой вернулись часть защитников "Азовстали".

При этом понтифик заявлял, что готов стать посредником между Украиной и россией, чтобы поставить точку в военном противостоянии.