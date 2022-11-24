Еще одна страна признала Голодомор в Украине геноцидом

В Румынии парламентарии совместно с сенаторами приняли решение официально осудить намеренно спровоцированный голод, от которого украинский народ страдал во времена советской оккупации 1932—1933 годов. В частности, во время совместного заседания была поддержана Декларация о признании Голодомора преступлением против украинского народа и человечества в целом.

Как в четверг, 24 ноября, сообщило издание gepress, соответствующее решение голосами "за" поддержали 248 чиновников и политиков. Только один человек воздержался от ответа.

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