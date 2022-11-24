Ще одна країна визнала Голодомор в Україні геноцидом

У Румунії парламентарі спільно з сенаторами прийняли рішення офіційно засудити навмисно спровокований голод, від якого український народ потерпав у часи радянської окупації 1932 — 1933 років. Зокрема, під час спільного засідання було підтримано Декларацію щодо визнання Голодомору злочином проти українського народу та людства в цілому.

Як у четвер, 24 листопада, повідомило видання gepress, відповідне рішення голосами "за" підтримали 248 чиновників та політиків. Лише одна особа утрималася від відповіді.

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