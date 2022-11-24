Слідом за Румунією: ще дві країни визнали Голодомор геноцидом українців

Ще дві європейські країни визнали Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу. Ними виявилися Ірландія та Молдова.

У посольстві України в Ірландії назвали рішення Шенад Ерен справді історичним.

"Ірландія належить до наших найближчих друзів, які не бояться називати речі своїми іменами", — повідомляється на сторінці посольства у Twitter.

Крім того, 24 листопада аналогічне рішення ухвалив Парламент Молдови. За документ проголосували 54 депутати, жодного голосу проти не було. Як пише видання Європейська правда, представник Комуністичної партії Молдови Олег Рейдман перед голосуванням пропонував зняти з порядку денного декларацію, а потім депутати від комуністів та партії "Шор" залишили сесійну залу.

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