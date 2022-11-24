Папа Римський порівняв війну в Україні з Голодомором

Понтифік назвав Голодомор геноцидом і порівняв його із нинішньою війною

Папа Римський Франциск під час звернення до тисяч вірян на площі Святого Петра порівняв російську війну проти України з Голодомором 30-х років.

Як повідомляє Reuters, у своєму зверненні він нагадав, що у четверту суботу листопада відзначаються роковини влаштованого радянським диктатором Йосипом Сталіним геноциду українського народу 1932-33 років, під час якого мільйони людей загинули від голоду.

"Помолимося за жертв того геноциду і помолимося за багатьох українців — дітей, жінок, старих людей — які сьогодні терплять муки через агресію", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, Папа Римський після початку вторгнення вже встиг відзначитися низкою неоднозначних висловлювань, на кшталт того, що напад росії міг спровокувати НАТО, а також про те, що необхідно зупинити бойові дії тут і зараз, залишивши частину української території в окупації.

З іншого боку, Франциск повідомив, що допомагав Україні провести недавній обмін полоненими, в ході якого додому повернулися частина захисників "Азовсталі".

При цьому понтифік заявляв, що готовий стати посередником між Україною та росією, щоб поставити крапку у військовому протистоянні.