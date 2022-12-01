У путіна цинічно відреагували на визнання Німеччиною Голодомору — українці відповіли

В росії вкололи ФРН, нагадавши про злочини Німеччини часів Другої світової

На тлі рішення бундестагу щодо визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українців, у росії вибухнули новими заявами. Зокрема, у російському міністерстві закордонних справ назвали це "кампанією з демонізації рф, котра нібито насаджується в Україні, ба більше, спонсорується Заходом".

Як у четвер, 1 грудня, пишуть росЗМІ, своїми діями Німеччина нібито робить спробу переписати свою історію, аби усі забули про вчинені нею криваві злочини у часи Другої світової війни.

"Використовуючи приписуваний СРСР вигаданий українськими націонал-радикалами акт геноциду, німецька політична еліта намагається зменшити свою провину. Вона прагне розмити у пам'яті безпрецедентний характер незліченних людиноненависницьких злочинів, скоєних нацистською Німеччиною у Другій світовій війні", — наголосили у російському мзс.

Крім того, у відомстві рф додали, голод 1932–1933 років від якого загинули мільйони українців, відбувався не лише в Україні, а й в інших регіонах, що входили до складу СРСР, однак на це уваги у ФРН чомусь не звертають.

У мережі користувачі бурхливо доєднуються до обговорення німецького рішення щодо визнання геноцидом українського народу голоду у 1932-1933 роках. Більшість переконана, що переведенням стрілок на Німеччину росія просто намагається приглушити увагу до своїх кривавих злочинів проти мирних українців.

Є й такі, хто дотримується думки, що теперішній російський фашизм є чітким продовженням більшовицького режиму, саме через це рф і заперечує його злочини.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як ще низка європейських країн доєдналися до рішення визнати Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом народу. Зокрема, крім Румунії до цього списку увійшли й Ірландія та Молдова.