Німеччина офіційно визнала Голодомор геноцидом

Вперше за 90 років у Бундестазі вшанували пам’ять жертв Голодомору

Парламент Німеччини у середу, 30 грудня, приєднався до низки європейських країн та ухвалив резолюцію, яка визнає Голодомор геноцидом українського народу.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний документ був підготовлений депутатами від керівничої коаліції соціал-демократів, вільних демократів та "зелених", а також опозиційним Християнсько-демократичним союзом.

У документі наголошується, що від штучно створеного голоду постраждала вся територія України, а не лише її зерновиробні регіони.

"З сьогоднішнього погляду, історико-політична класифікація як геноциду очевидна. Німецький Бундестаг поділяє таку класифікацію", — йдеться у тексті резолюції.

Крім того, там зазначається, що масовий голод і безліч смертей не були причиною неврожаю, а відповідальність за це лежить на керівництві СРСР разом із Йосипом Сталіним.

У резолюції зазначається, що Голодомор є злочином проти людяності, а його метою було "політичне придушення української національної свідомості".

Бундестаг закликав федеральний уряд пам’ятати про жертви Голодомору, сприяти поширенню інформації про нього та протистояти одностороннім російським наративам.

Як повідомлялося раніше, 24 листопада Румунія визнала Голодомор геноцидом українського народу, а пізніше того ж дня аналогічні рішення ухвалили Ірландія та Молдова.

За день до цього Папа Римський згадав про Голодомор, порівнявши його з нинішньою війною.