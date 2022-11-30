Германия официально признала Голодомор геноцидом

Впервые за 90 лет в Бундестаге почтили память жертв Голодомора

Парламент Германии в среду, 30 декабря, присоединился к ряду европейских стран и принял резолюцию, которая признает Голодомор геноцидом украинского народа.

Как сообщает "Европейская правда", соответсвующий документ был подготовлен депутатами от правящей коалиции социал-демократов, свободных демократов и "зеленых", а также оппозиционным Христианско-демократическим союзом.

В документе отмечается, что от искусственно созданного голода пострадала вся территория Украины, а не только ее зернопроизводящие регионы.

"С сегодняшней точки зрения, историко-политическая классификация как геноцида очевидна. Немецкий Бундестаг разделяет такую классификацию", — говорится в тексте резолюции.

Кроме того, там отмечается, что массовый голод и множество смертей не были причиной неурожая, а ответственность за это лежит на руководстве СССР вместе с Иосифом Сталиным.

В резолюции указывается, что Голодомор является преступлением против человечности, а его целью было "политическое подавление украинского национального сознания".

Бундестаг призвал федеральное правительство помнить о жертвах Голодомора, способствовать распространению информации о нем и противостоять односторонним российским нарративам.

Как сообщалось ранее, 24 ноября Румыния признала Голодомор геноцидом украинского народа, а позже в тот же день аналогичные решения приняли Ирландия и Молдова.

Примечательно, что за день до этого Папа Римский упомянул о Голодоморе, сравнив его с нынешней войной.