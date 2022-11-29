Война — день 279: обстрелы городов и инфраструктуры продолжаются, тяжелые бои на Донбассе

Оперативно о главном 29 ноября

Полномасштабное вторжение россии в Украину длится уже 279 дней. Украину по-прежнему "лихорадит" из-за плановых и экстренных отключений электроенергии. Ситукацию усугубляют продолжающиеся удары россиян по энергетической инфраструктуре страны. На фронтах ситуация существенно не изменилась: оккупанты продолжают забрасывать позиции ВСУ телами "чмобиков" в попытках прорвать украинскую оборону.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 29 ноября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем заявил, что привез в Украину крупнейший в истории двусторонних отношений пакет оборонной и финансовой помощи – наземные системы ПВО, боеприпасы, транспортные средства, разное зимнее оборудование и униформа, броненосцы и 270 млн евро.

Напомним, о том, что происходило 26 ноября можно узнать в трансляции: Война — день 276: россияне штурмуют Бахмут, но испытывают большие проблемы в тылах

Информация за 27 ноября доступна в сводке: Война — день 277: оккупанты заваливают телами Бахмут и продолжают ракетный террор

О происходившем 28 ноября читайте в материале: Война — день 278: россияне штурмуют Бахмут, угроза нового ракетного удара по Украине