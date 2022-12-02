Украина провела новый обмен пленными: сколько всего защитников уже оказалось на свободе

В Координационном штабе анонсировали новые обмены, но точная дата пока не названа

С начала полномасштабного вторжения России в Украину удалось вернуть домой более 1300 военнопленных и удерживаемых лиц. Очередной обмен прошел в четверг, 1 декабря.

Об этом сообщили в Координационном штабе по обращению с военнопленными. В ходе последнего обмена военнопленными в Украину удалось вернуть 50 защитников, среди которых бойцы ТРО, кадровые военные ВСУ и ВМС, Нацгвардии и Государственной пограничной службы.

"Еще 50 украинцев из вражеского плена освобождены. И это всего 1331 украинец от полномасштабного российского вторжения освобожден из плена в рамках деятельности Координационного штаба по обращению с военнопленными", — говорится в сообщении.

Также в Штабе анонсировали новые обмены, но точную дату их пока не назвали. А Служба безопасности Украины поделилась эксклюзивными кадрами с обмена.

В общей сложности удалось вернуть четырех офицеров и 46 военнослужащих рядового и сержантского состава. В частности, из плена освобождены 14 защитников Мариуполя, в том числе 8 защитников "Азовстали".

Напомним, что российские военные стали чаще отдавать пленных на обмены. В США считают, что таким образом власти России хотят "замылить глаза" своим гражданам и успокоить их.