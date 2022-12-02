Укр

Украина провела новый обмен пленными: сколько всего защитников уже оказалось на свободе

Автор
Игорь Тимофеев
Дата публикации
Читати українською
Автор
Из вражеского плена вернулись более 1300 украинских защитников
Из вражеского плена вернулись более 1300 украинских защитников. Фото Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

В Координационном штабе анонсировали новые обмены, но точная дата пока не названа

С начала полномасштабного вторжения России в Украину удалось вернуть домой более 1300 военнопленных и удерживаемых лиц. Очередной обмен прошел в четверг, 1 декабря.

Об этом сообщили в Координационном штабе по обращению с военнопленными. В ходе последнего обмена военнопленными в Украину удалось вернуть 50 защитников, среди которых бойцы ТРО, кадровые военные ВСУ и ВМС, Нацгвардии и Государственной пограничной службы.

"Еще 50 украинцев из вражеского плена освобождены. И это всего 1331 украинец от полномасштабного российского вторжения освобожден из плена в рамках деятельности Координационного штаба по обращению с военнопленными", — говорится в сообщении.

Также в Штабе анонсировали новые обмены, но точную дату их пока не назвали. А Служба безопасности Украины поделилась эксклюзивными кадрами с обмена.

В общей сложности удалось вернуть четырех офицеров и 46 военнослужащих рядового и сержантского состава. В частности, из плена освобождены 14 защитников Мариуполя, в том числе 8 защитников "Азовстали".

Напомним, что российские военные стали чаще отдавать пленных на обмены. В США считают, что таким образом власти России хотят "замылить глаза" своим гражданам и успокоить их.

Теги:
#Пленные #Обмен пленными