Киев за три дня: как россия планировала захватить Украину и что ей помешало

Аналитики объяснили, как ложь в российской армии помешала ей "молниеносно" захватить Украину за несколько суток

Пока россияне пытаются найти нелепые оправдания, почему их полномасштабное вторжение в Украину настолько затянулось, аналитики находят реальные причины провала оккупантов. Среди них — чрезвычайная секретность внутри армии, а также плохая подготовка бойцов "второй армии мира".

Такие итоги подробного исследования российско-украинской войны опубликовали представители Королевского института объединенных сил Великобритании (RUSI). Специалисты отмечают, что во многом россияне полагались на пропаганду и дезинформацию, но даже в условиях частичной паники среди украинцев такая тактика на фронте не сработала.

Изначально российское командование рассчитывало, что все вторжение в Украину займет не больше десяти дней. Затем предполагалась полная оккупация страны и аннексия — с расчетом до августа 2022 года. Перевес в силе и технике, а также неожиданный удар сразу с нескольких флангов (лишь под Киевом разница в силах была 12:1) могли помочь осуществиться подобному плану.

Однако молниеносное сопротивление украинцев и низкий уровень боевой подготовки солдат вражеской армии сыграли свое дело. Более того — операция насчет вторжения держалась до последнего в строжайшем секрете. Эксперты отмечают, что большинство подразделений, которые должны были наступать на Киев, получили свой приказ менее, чем за сутки до начала полномасштабной войны.

Изначальная карта вторжения россии в Украину

Столь короткое время между устным уведомлением и практическим воплощением его в жизнь помешали россиянам подготовить достаточный запас горючего, боеприпасов и даже банальных продуктов питания. К тому же, отсутствовало полноценное понимание, какая задача представлена к выполнению.

Самая большая проблема в плане вторжения российской армии — нехватка реверсионных действий, считают представители RUSI. Скорость не смогла дать ожидаемых результатов, к тому же в меру мобилизации внутри Украины позиции врага весьма пошатнулись. К тому же военное руководство россиян предпочитают доверять получаемой информации от подчиненных, не занимаясь ее дополнительной проверкой. Из-за этого противника часто дезинформируют, в том числе об "успехах" оккупантов на линии фронта.

Отметим еще два важных момента. Во-первых, российские генералы часто склонны не воспринимать информации о неудачах, как правдивую. Из-за этого нередко отдаются глупые приказы, а вражеские БТГ терпят поражение за поражением.

Во-вторых, российские спецслужбы очень недооценили украинскую армию, натренированную многолетней войной на Донбассе. Помимо прочего психологическое давление, которое также осуществлялось со стороны Кремля на наших защитников, не возымело нужного эффекта.

Подводя итоги, аналитики подчеркивают, что Украина вполне способна победить российскую навалу. Это будет непросто, в том числе и из-за тяжелых боевых действий, но если ВСУ получат должную поддержку от западных партнеров, но все возможно.

Отметим, что невзирая на значительные проблемы на фронте, российское политическое руководство продолжает лелеять пропагандистские надежды на успех. К примеру, экс-президент россии дмитрий медведев уверен, что рф может претендовать на "возвращение" Киева.

И это — уже после того, как российские военные были вынуждены убегать из Херсона на левый берег Днепра. Интересно, что о подобном "жесте доброй воли" диктатор владимир путин до сих пор так и не высказался.