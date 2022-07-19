РосСМИ поразили новыми фантазиями об "экспериментах" над украинцами: "Вот почему не взяли Киев за три дня"

В Кремле не остается другого выхода, как придумывать очередные сказочки

Сеть бурно обсуждает очередное заседание российского Совета федерации, главной темой которого стало обсуждение анализа крови украинских военнослужащих. Как утверждают путинские политики, над нашими защитниками якобы проводились специальные эксперименты, которые способствовали превращению людей в "жесточайших чудовищ".

Об этом сообщают росСМИ, ссылаясь на комментарии высокопоставленных чиновников рф. Оказывается, в Кремле свято уверены, что украинцам вводили вирусы различных заболеваний — от коронавируса до лихорадки Западного Нила, чтобы превратить их в более устойчивые боевые машины.

Маразм российских политиков не поддается логическому анализу. Они даже вспомнили об Ульяне Супрун, занимавшей пост глава Минздрава до 2019 года, которая, по их мнених, "лоббировала интересы фармкомпаний", чтобы иметь возможность приобретать "очень реактивные препараты".

В Совфеде рф заявляют, что такие "эксперименты" якобы повлияли на "жестокость", которую украинские военнослужащие проявляют на поле боя. При этом россияне почему-то забывают, что зверские пытки, избиения и массовые изнасилования относятся как раз к тактике действий российской армии.

Впрочем, подобный бред уже нашел свой отклик среди пользователей соцсетей. Люди подмечают, что в момент, когда считаешь невозможным еще больший абсурд, озвучиваемый россиянами, они "пробивают новое дно".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким образом россияне пытаются доказать, что финансовое обеспечение людей в рф лучше, чем в Украине. Спойлер — и здесь без откровенной лжи не обошлось.

Также мы рассказывали, как в россии "беспокоятся" о военнослужащих их собственные родители. Так, одна из семей, потерявшая ребенка в Украине, не нашла ничего лучше, чем купить на деньги от государства новую машину.