Променяли сына на "Ладу": родители погибшего оккупанта шокировали сеть цинизмом

Пользователи сети не смогли найти даже намека на скорбь отца после потери сына

Российская пропаганда, похоже, дошла до вершины своей абсурдности, выпустив сюжет, как в Саратовской области семья военного, ликвидированного в Украине, на "гробовые" купила автомобиль "Лада" тамошнего производства.

Соответствующее видео в понедельник, 18 июля, опубликовала в собственном Twitter-аккаунте российская оппозиционерка Кира Ярмыш, написав: "Сын умер на войне, на "гробовые" купили Ладу. Равноценная замена".

Примечательно, что в пропагандистском ролике действительно идет речь о том, что пожилые супруги на полученные от государства "гробовые" — единовременная помощь семьи погибшего на войне — приобрели авто российского производства "Лада" белого цвета, якобы о такой мечтал их сын, когда шел "воевать с фашизмом в Украине".

Отец погибшего показательно заводит машину, говоря, что это все в память о сыне, и едет на ней на кладбище. При этом в материале нет никакого намека на то, что потерявший ребенка мужчина убит горем или как-то обеспокоен.

В сети этот инцидент шокировал всех пользователей. Люди прямо писали, что отец обменял жизнь сына на автомобиль и кичится этим. Некоторые с сарказмом предлагали россиянам запомнить "схему", как быстро получить автомобиль от государства, а кто-то иронически сравнил произошедшее с "ипотекой на тот свет".

Между тем, как сообщал "Телеграф", в Сибири родственники убитого российского солдата пожаловались журналистам на невыплату компенсации от государства после смерти сына. В сюжете они убеждали, что их родственник никого в жизни не обижал на фоне холодильника с украинской наклейкой "2 роки. Повна гарантія!"