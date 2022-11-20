Укр

"Русский город": медведев разразился угрозами "вернуть Киев"

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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дмитрий медведев заявил, что Киев якобы является русским городом Новость обновлена 20 ноября 2022, 13:31
дмитрий медведев заявил, что Киев якобы является русским городом

Наверное, в россии забыли, как уже "брали Киев за три дня"

Для всего цивилизованного мира является прописной истиной, что Крым, — это Украина, и полуостров скоро будет освобожден. Но не для российских оккупантов, которые не только отрицают все нормы международного права, но еще и грезят мечтами о захвате Киева.

В очередной раз с претензиями в адрес украинской столицы 20 ноября выступил зампред Совбеза рф дмитрий медведев.

Политик сравнил с тараканьими бегами заявления Украины о намерении вернуть Крым и заявил, что россия может захватить еще и Киев.

Он напомнил, что Киев был столицей Древней Руси, после чего был в составе Российской империи, а потом, — столицей одной из республик СССР.

Также медведев высказал мнение, что эти исторические факты дают современной россии какие-то права для посягательств на столицу независимой Украины: "Киев – просто русский город, в котором всегда думали и говорили по-русски. Чтобы было всё предельно ясно, что и как надо возвращать".

Стоит заметить, что дмитрий медведев регулярно отличается "феерическими" речами в адрес Украины, приплетая к ним "нацистов-наркоманов", "распад Запада" и даже Люцифера.

Как сообщал "Телеграф", несмотря на все его заявления, по мнению некоторых экспертов, Крым могут освободить даже раньше, чем весь Донбасс.

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#Дмитрий Медведев #Киев #Крым