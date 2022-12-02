В окровавленных посылках для украинских посольств были глаза животных - подробности от МИД

Пакеты были пропитаны жидкостью красного цвета и имели характерный запах

После терактов с посылками со взрывными устройствами в Испании, украинские посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, а также консульство в Брно и генеральные консульства в Неаполе и Кракове получили "кровавые" посылки.

В пакетах, поступивших в посольства, находились глаза животных. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в своем Facebook.

"Сами пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и обладали соответствующим запахом. Мы изучаем смысл этого послания", — сказал Николенко.

Кроме того он подчеркнул, что вандализму подвергся вход в квартиру посла в Ватикане, а посольство в Казахстане получило сообщение о минирование, которое спустя некоторое время подтвердилось.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в свою очередь высказал мнение относительно "почты", которую стали получать посольства.

"Имеем основания полагать, что проходит хорошо спланированная кампания террора и запугивание посольств и консульств Украины. Не в силах остановить Украину на дипломатическом фронте, нас пытаются запугать. Однако могу сразу сказать, что эти попытки напрасны. Мы и дальше будем эффективно работать на победу Украины", — отметил Кулеба.

Напомним, что череда терактов в Испании началась 30 ноября. Тогда в посольство Украины в Мадриде пришла подозрительная посылка. Она была отправлена на имя посла Украины в Испании Сергея Погорельцева. Конверт попытался открыть комендант дипведомства, но вдруг услышал, в что в нем что-то щелкнуло. Он отбросил посылку, после чего случился взрыв.

1 декабря конверты со взрывчатым веществом внутри получили несколько госучреждений Испании. В тот же день аналогичную "почту" среди корреспонденции компании Instalaza.