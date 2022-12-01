Пакет с взрывчаткой в Испании получило еще одно посольство: дипломат рассказал, кто может стоять за этим

Посылки с бомбами могут быть целенаправленной широкомасштабной кампанией против Украины

В Испании в очередной раз была обнаружена посылка с опасным содержимым. На этот раз ее доставили в посольство Соединенных Штатов в Мадриде.

Сегодня, 1 декабря, появилась информация о том, что в посольство пришел конверт, внутри которого находилось взрывчатое вещество. Посылка оказалась идентичной той, которую ранее выявляли в дипведомстве Украины в Мадриде. Об этом сообщает издание El Mundo.

Инцидент прокомментировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что еще два наших посольства за границей получили письма с конкретными угрозами. В связи с данными происшествиями речь может идти о целенаправленной широкомасштабной кампании против Украины в других странах.

"Это однозначно новая форма террора. Мы совместно с испанскими властями очень активно работаем над тем, чтобы установить, кто за этим стоит. У нас, безусловно, есть догадка, кто за этим стоит, но нужно проследить всю сеть агентов и людей, вовлеченных в эту кампанию", — сказал Кулеба.

В посольство США в Мадриде пришла посылка со взрывчаткой

В свою очередь, бывший посол Украины в Австрии дипломат Александр Щерба нам также отметил, что целью отправки таких "посылок" со взрывчаткой для посольства Украины, вероятно, могло стать запугивание отечественных дипломатов. Кроме того, он назвал один из возможных мотивов такой акции.

"Могу только предположить следующее: помните, как травили нашего футболиста Романа Зозулю? Там в Испании есть радикальные "леваки", которые возможно к этому причастны. Понятно, что для них мы враги, для всех этих "леваков". К тому же традиции определенной такой террористической деятельности там в Испании есть", — говорит дипломат.

Напомним, что 1 декабря посылки со взрывчаткой получили несколько государственных учреждений Испании. Кроме того, аналогичную "почту" обнаружили в Минобороны Испании и на авиабазу Торрехон-де-Ардос и среди корреспонденции компании Instalaza.