Испанский стыд или акт устрашения: странные детали взрыва в посольстве Украины в Мадриде

Алексей Куропятник объяснил "Телеграфу", почему письмо со взрывчаткой было бессмысленной акцией

Доставка посылки со взрывчаткой в посольство Украины в Испании, с одной стороны, раскрыла недостатки в системе безопасности дипломатического учреждения, а с другой — была странной и в некоторой степени бессмысленной.

Такое мнение "Телеграфу" высказал эксперт по вопросам внешней политики и безопасности политики Алексей Куропятник, анализируя отправку неизвестными взрывчатки в украинское посольство в Мадриде.

"Никто из сотрудников дипломатических учреждений не проходит специального инструктажа по пиротехнике и т.д. Обычно организация корреспонденции происходит таким образом: просто приходит почтальон и почтовые письма открывает сотрудник. Конечно, это делает не консул или другой дипломат, потому что это вообще не их работа. Это как правило, делает сотрудник из консульского подразделения, по сути — случайный человек. Я очень удивился этому событию (отправка взрывчатки в посольство Украины в Испании, — Авт.).Потому что кто будет открывать конверты с почтой? Конечно, что сотрудник самого последнего звена. Это довольно странная и бессмысленная какая-то акция. Потому что даже если корреспонденция была адресована непосредственно послу или какому-нибудь другому сотруднику дипучреждения, все равно в таком случае почтовый конверт открывал бы обычный работник", — отмечает он.

По словам эксперта, если бы целью злоумышленников были высокопоставленные дипломаты, террористы действовали бы более профессионально и подготовлено.

В свою очередь, бывший посол Украины в Австрии дипломат Александр Щерба нам также отметил, что целью письма со взрывчаткой для посольства Украины, скорее всего, могло быть запугивание отечественных дипломатов. И назвал один из возможных мотивов такой акции.

"Могу только предположить следующее: помните, как травили нашего футболиста Романа Зозулю? Там в Испании есть радикальные "леваки", которые возможно к этому причастны. Понятно, что для них мы враги, для всех этих "леваков". К тому же традиции определенной такой террористической деятельности там в Испании есть", — говорит дипломат.

Не лишним будет отметить, в обиходе часто можно услышать словосочетание "испанский стыд". Как поясняют современные словари, испанский стыд — это чувство жгучего смущения за действия, которые совершают другие люди. Это любопытное явление, конечно, международное, не имеющее четкой географической привязки. Однако считается, что собственное имя этому явлению первыми дали именно испанцы.

Напомним, 30 ноября у посольства Украины в Мадриде произошел взрыв, в результате которого пострадал один из его сотрудников. По предварительной информации правоохранителей, один из сотрудников дипведомства открыл конверт, в котором находилось небольшое взрывное устройство.

По данным испанских СМИ, конверт был адресован послу, но не был пропущен через сканер, а раскрыт охранником в посольском саду.

Как сообщалось, 1 декабря в Испании сразу в нескольких важных государственных учреждениях были обнаружены посылки со взрывчатым веществом. Предварительно стало известно, что одним из "адресатов" неизвестных стал и премьер-министр страны Педро Санчес. Также опасная "корреспонденция" была доставлена в Минобороны Испании, а также в авиабазу Торрехон-де-Ардос. Кстати, сотрудники последней регулярно снабжают украинских военнослужащих разведданными, которые используются на войне против России.