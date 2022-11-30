У посольства Украины в Испании прогремел взрыв, есть пострадавший

По словам СМИ, конверт со взрывчаткой был адресован послу

В среду, 30 ноября, у посольства Украины в Мадриде произошел взрыв, в результате которого пострадал один из его сотрудников.

Как сообщают испанские СМИ, ссылаясь на собственные источники, по предварительной информации, один из сотрудников дипведомства открыл конверт, в котором находилось небольшое взрывное устройство. По данным издания, ранения, которые получил пострадавший являются легкими.

На место инцидента уже прибыли сотрудники правоохранительных органов, саперы. Стражи порядка активировали антитеррористический протокол и оцепили территорию, где расположено посольство. Пострадавший был доставлен в больницу Nuestra Señora de America. В настоящее время посольство еще не сделало какие-либо заявления по этому поводу.

Позже в СМИ добавили, что по словам источника, конверт, был адресован послу, но не был пропущен через сканер, а вскрыт охранником в посольском саду.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Чехии решили преподать урок российским дипломатам. Они зарегистрировали петицию "Потушим посольство россии в Праге".

Также мы сообщали о том, что 30 ноября по всей россии произошли "хлопки" и возгорания. В сети появляются видео с мест событий.