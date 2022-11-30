Біля посольства України в Іспанії пролунав вибух, є постраждалий

За словами ЗМІ, конверт із вибухівкою був адресований послу

У середу, 30 листопада, біля посольства України в Мадриді стався вибух, внаслідок якого постраждав один із його співробітників.

Як повідомляють іспанські ЗМІ, посилаючись на власні джерела, за попередньою інформацією, один із співробітників дипвідомства відкрив конверт, у якому знаходився невеликий вибуховий пристрій. За даними видання, поранення, які отримав постраждалий, є легкими.

На місце інциденту вже прибули правоохоронці, сапери. Правоохоронці активували антитерористичний протокол та оточили територію, де розташоване посольство. Потерпілого було доставлено до лікарні Nuestra Señora de America. Наразі посольство ще не зробило жодних заяв з цього приводу.

Пізніше у ЗМІ додали, що за словами джерела, конверт був адресований послу, але не був пропущений через сканер, а розкритий охоронцем у посольському саду.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Чехії вирішили подати урок російським дипломатам. Вони зареєстрували петицію "Загасимо посольство Росії у Празі".

Також ми повідомляли про те, що 30 листопада по всій Росії відбулися "бавовни" та загоряння. У мережі з’являються відео з подій.